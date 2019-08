Czarno-biały film "Szczęście" z muzyką na żywo w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury

Inspiracją i źródłem były zbiory rosyjskich melodii ludowych opublikowane w latach 1866 i 1872 przez M. Balakiriewa i P. Czajkowskiego.

Film „Szczęście” to komedia z satyryczną wymową, z awanturnictwem i paradoksalnymi scenami, nieco trącającymi gagami sytuacyjnymi kino Charliego Chaplina. To także bajka komediowa z nonsensami i absurdalnymi scenami - antybolszewicka w swoim przesłaniu.

Fabuła filmu koncentruje się na postaci nieszczęśliwego Khmyra - biednego rolnika. A rzeczywistość, w której żyje ów bohater - to ciężary na rzecz rozmaitych wyzyskiwaczy. Z polecenia żony ma on iść w świat inny, po szczęście, by dalej nie żyć w znoju i niewolniczym poddaństwie, jak jego przodkowie. Wszystkie usiłowania Khmyra paraliżują przeszkody tkwiące w systemie, mentalności, biedzie i ludzkiej pazerności. W istocie jest ten obraz - nawet z przesadzoną celowo stylistyką - bliski naszych wyobrażeń o wsi rosyjskiej, jej kolorycie -nędzarskich chałupach, długobrodym popie, babuszce czy sukmanach chłopskich, a w dalszych scenach z - wizytówką postępu: traktorzystką-kombajnistką w "jedynie słusznym" ustroju...