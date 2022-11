6 grudnia - Christmas Party w Filharmonii Podkarpackiej z Mietkiem Szcześniakiem i Anią Serafińską

Last Christmas, Let It Snow, Silent Night, Feliz Navidad - to tylko niektóre z przebojów, które tego wieczoru usłyszymy w zupełnie nowej odsłonie, zaaranżowane i opracowane przez Pawła Steczka (fortepian, akordeon).

Do świata pełnego radości i świątecznego wytchnienia zabiorą nas gwiazdy polskiej sceny rozrywkowej - Anna Serafińska i Mieczysław Szcześniak oraz muzycy orkiestry i zespół.

Mikołajkowy koncert familijny rozpocznie się 6 grudnia o godz. 18, w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej.

Wystąpią:

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej

Mietek Szcześniak - śpiew

Ania Serafińska - śpiew

Paweł Steczek - fortepian, akordeon, aranżacje, opracowanie, instrumentacja

Małgorzata Otremba - flet

Andrzej Otremba - gitara

Kosma Kalamarz - gitara basowa

Łukasz Kurek- perkusja

Bilety w cenie 40 zł i ulgowy - 30 zł.