24 marca - premiera filmu "Zorza" w rzeszowskim kinie Zorza

Na premierowy pokaz filmu zapraszają Podkarpacka Komisja Filmowa, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Stowarzyszenie Form Różnych, Miasto Rzeszów i Kino Zorza. Film powstał dla Podkarpackiej Kroniki Filmowej z funduszy Województwa Podkarpackiego.

Zorza to ostatnie takie kino w naszym regionie. Jest pełne wspomnień, magiczne. Film „Zorza” to opowieść o przemijaniu, tęsknocie i o tym, co dodaje życiu magii. Dokument budzi nostalgię za tym co było i pokazuje, że "Zorza" nadal jest ważnym punktem na mapie Rzeszowa.

"Zorza" była trzecim powojennym kinem. Trzecim, spośród dwudziestu czterech, które istniały w Rzeszowie.

Opowieść o kinie jest pretekstem do podjęcia refleksji o tym, czym było kino kiedyś a czym jest teraz i jaką pełni rolę w naszej świadomości, kulturze, społeczeństwie. To także obserwacja codziennego życia kina, któremu towarzyszy szczypta magii.

Po seansie - rozmowa z twórcami i koncert Late Night Poems (wykonawcy: Eskaubei, Piotr Lemańczyk, Tomasz Nowak, Michał Szkil, Grzegorz Pałka).