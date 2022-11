XX-lecie zespołu Enej w Rzeszowie w klubie "Pod Palmą"

ENEJ to polski zespół rockowo – folkowy, założony w 2002 roku w Olsztynie, przez braci Piotra i Pawła Sołoducha oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa (obecnego managera zespołu). Nazwa zespołu pochodzi od imienia głównego bohatera „Eneidy” Iwana Kotlarewskiego – Eneja, wesołego kozaka podróżującego po świecie. Grupa to mieszanka różnorodna kulturowo, co ma swe źródło w pochodzeniu członków zespołu – rodzina braci Sołoducha ma korzenie ukraińskie, Mirosław Ortyński urodził się we Lwowie, a pozostali członkowie zespołu to Polacy.

- Z tego miejsca chcielibyśmy Was zaprosić na nasze koncerty, które odbędą się w ramach świętowania naszych 20-stych urodzin. Mamy ogromną ochotę spotkać się z Wami tak jak dawniej. W klubach, przy piwku, na luzie. To będą wyjątkowe spotkania, koncerty będą dłuższe, set lista wyjątkowa - mówią muzycy Enej.