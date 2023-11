XV Mistrzostwa Rzeszowa w Szachach w Rzeszowskim Domu Kultury filia Słocina

Tradycyjnie w okolicach Dnia Niepodległości najlepsi szachiści z Rzeszowa i okolic spotkają się, by stoczyć bój o tytuł Mistrza i Mistrzyni stolicy Podkarpacia. Rywalizacja będzie mieć miejsce podczas XV Mistrzostw Rzeszowa w Szachach, których organizatorem jest Roman Wąsik, założyciel Rzeszowskiego Klubu Szachowego, zasłużony sędzia, nauczyciel, popularyzator szachów oraz trener, który wychował między innymi Miłosza Szpara, obecnego mistrza międzynarodowego.

W dotychczasowych czternastu edycjach rozgrywek wzięło udział łącznie ponad 550 osób.

XV Mistrzostwa Rzeszowa w Szachach zostaną rozegrane w trzech kategoriach turniejowych: Grupa A – szachiści z rankingiem 1700 i wyższym, Grupa B – Juniorzy i Juniorki (2012-2009) oraz Seniorzy z rankingiem FIDE i Polskim do 1699, Grupa C – Juniorzy i Juniorki (2013 i młodsi). W trakcie rozgrywek obowiązywać będą przepisy Kodeksu Szachowego, a turniej odbywający się z udziałem uczestników najwyższej grupy będzie klasyfikowany do Międzynarodowej Federacji Szachowej – FIDE.

Mistrzostwa odbędą się 8 – 12 listopada w Rzeszowskim Domu Kultury filia Słocina zlokalizowanym w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego 154. Uroczyste otwarcie zaplanowane jest 9 listopada o godzinie 17, natomiast oficjalne rozstrzygnięcie nastąpi w 12 listopada o godzinie 16.30.