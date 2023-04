Wystawa malarstwa Wiktorii Rozen "Duch Czasu" w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Veronika „Wiktoria Rozen” Dyrova – urodzona w 1980 we Lwowie, historyk sztuki, krytyk sztuki, artysta plastyk. Honorowy profesor Lanzhou University of Science and Art, Chiny, Absolwent Państwowej Akademii Zarządzania Kultury i Sztuki w Kijowie. Od 2006 do chwili obecnej jeden z założycieli i dyrektor muzeum-pracowni rzeźbiarskiej dynastii Znoba-Golembievskih w Kijowie. Kurator licznych projektów muzealnych w Kijowie.