Wystawa "Chleb życia, chleb śmierci" w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie. Eksponaty pochodzą z Bułgarii

Eksponaty pochodzą z Bułgarii, najstarsze obiekty, to przedmioty powstałe w połowie XIX w., najmłodsze to wyroby wykonywane i użytkowane współcześnie. Pochodzą one z kolekcji prywatnej Elżbiety i Piotra Branekovych oraz ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Ekspozycję uzupełniają także obiekty ze zbiorów własnych Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie dotyczące rodzimej tradycji związanej z chlebem, a także pieczywo obrzędowe.

Wystawa potrwa do 16 kwietnia 2023 roku.

