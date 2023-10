Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci z Jolantą Richter-Magnuszewską

Skąd wzięła się nazwa Lasowiacy? Kim byli i gdzie mieszkali? Co robili na co dzień, a co od święta? Co po nich zostało? Miedzy innymi odpowiedzi na te pytania uzyskaja uczestnicy warsztatów.

Dzieci dowiedzą się też, co można spotkać w lasowiackim lesie, a potem w ruch pójdą papiery, nożyczki i klej.

Warsztaty odbywają się w oparciu o książkę „Cudowne lekarstwo i inne bajki ludowe. Podkarpacie”. Poprowadzi je Jolanta Richter-Magnuszewska – ilustratorka, autorka książek dla dzieci.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu: O TRADYCJACH LASOWIACKICH W BIBLIOTECE z dotacji celowej Województwa Podkarpackiego.