Wakacyjny cykl dla najmłodszych w Kinie za Rogiem Café - Baśnie i bajki polskie!

Nad rodziną Loganów od dziesięcioleci ciąży klątwa. Każde nowe pokolenie żyje równie szarym i biednym życiem jak poprzednie. Bracia Jimmy i Clyde Logan postanawiają to zmienić. I choć nie mają za grosz predyspozycji do

gangsterki (a tak szczerze mówiąc to do niczego innego też...) planują brawurowy skok na kasę wyścigów NASCAR. Ich plan nie ma prawa się udać i pewnie dlatego… wypala! To jednak dopiero początek prawdziwych kłopotów.

*** Filmowe Spotkania za Rogiem to pokazy specjalnie dobranych filmów w gronie miłośników kina. Projekcję poprzedza krótka prelekcja, a po seansie w miłej, swobodnej atmosferze odbywa się rozmowa na temat obejrzanej produkcji. Wydarzenie prowadzi Karolina Marciszewska.