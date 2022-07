Wakacje z Reksiem, Misiem Uszatkiem oraz Bolkiem i Lolkiem. Muzeum Dobranocek przygotowało wiele wakacyjnych atrakcji.

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie serdecznie zaprasza nie tylko najmłodszych na kreatywne spędzenie wolnego czasu, poprzez spotkania ze znanymi bohaterami z najpopularniejszych bajek. Dzięki takiej formie zabawy uczestnicy będą mogli nie tylko zdobyć wiedzę dotyczącą animacji dobranocek i ich postaci, ale przede wszystkim pobudzą swoją wyobraźnię i kreatywność. Forma zajęć pozwala również na rozwinięcie zdolności artystycznych.

„Przybywają do nas grupy zorganizowane dzieci w różnym wieku. Od dzieci w wieku przedszkolnym do uczniów klas szóstych. Pierwsza edycja, która miała miejsce w zeszłym roku cieszyła się dużym powodzeniem. Mamy nadzieję, że i w tym roku również uda się zachęcić do uczestnictwa w warsztatach, które proponujemy nie tylko najmłodszym”