W środę darmowe przejazdy autobusami MPK Rzeszów. Dla wszystkich w ramach Dnia bez Samochodu. ZTM Rzeszów apeluje też do studentów

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to inicjatywa licząca już prawie 20 lat i mająca na celu zachęcenie mieszkańców miast do zmiany przyzwyczajeń podróżniczych na bardziej ekologiczne. Rzeszów co roku bierze udział w tej kampanii, a trwa ona od 16 do 22 września.