Od 8 maja rzeszowian czeka rewolucja w miejskiej komunikacji

Jedną z przykładowych zmian będzie przywrócenie kursów linii nr 5, na której szczególnie zależało mieszkańcom osiedla Matysówka. Zwiększona zostanie liczba kursów linii nr 8. Obecnie jej częstotliwość w szczycie to ok. 30 minut, pomiędzy szczytami i poza szczytem, co ok. 60 minut, w weekendy, co ok. 90 minut. Po zmianach „ósemka” w szczytach i pomiędzy szczytami będzie kursowała, co ok. 30 minut, poza szczytem, co ok. 60 min., w weekendy, co ok. 60 minut.

Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać od 8 maja. Jego wprowadzenie zostało poprzedzone rozmowami z radami osiedli, które z proponowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie zapoznały mieszkańców. Nie wszystkie jednak pozytywnie zaopiniowały ulepszenia. Rada osiedla Budziwój wytknęła miejskiej jednostce odpowiedzialnej za transport, działanie na szkodę mieszkańców, narażanie ich na koszty i utrudnianie dojazdu do centrum Rzeszowa. Przeciwko likwidacji linii nr 37 i zastąpieniem jej linią 8 protestują również mieszkańcy, którzy ponad tysiąc podpisów zamierzają przekazać do ZTM-u