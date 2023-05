Cios dla pasażerów MPK spoza Rzeszowa. Znajdą się w strefie B Wojciech Tatara

Wszystko wskazuje na to, że pasażerowie autobusów MPK spoza Rzeszowa więcej zapłacą za bilety MPK. Bilet 60-minutowy ma kosztować nie 5 zł, ale 6,20 zł Paweł Dubiel

Rzeszów wraca do stref biletowych. Chcąc dojechać do podrzeszowskich gmin obsługiwanych przez MPK, pasażerowie będą musieli zapłacić za pojedynczy bilet nie 5 zł jak do tej pory, a 6,20.