Które miasta są najbardziej przyjazne kierowcom? Wyraźny spadek notowań Rzeszowa. Ranking 2023

Miasto przyjazne kierowcom, czyli jakie?

Zasada „fair play” jest główną ideą przyświecającą Rankingowi. Bazuje on na systemie punktowym, który w sposób możliwie najbardziej rzetelny odzwierciedla rzeczywistość. Tym samym pozwala ocenić sytuację w każdym analizowanym mieście z osobna, ale również zestawiać wyniki. Miejscowości podzielono na dwie kategorie: do i powyżej 300 tys. mieszkańców.

Zakres cech, które powinno mieć miasto przyjazne kierowcom, jest szeroki. Obejmuje takie zagadnienia, jak szybkość poruszania się zmotoryzowanych, liczbę zgłoszonych kolizji czy parkowanie (w tym rozwój sieci Park & Go). Uwzględnia także koszty ponoszone przez kierowców – taryfikatory stref parkowania, wydatki na ubezpieczenia, wymianę opon czy średnie ceny paliw. Zwracana jest również uwaga na rozwiązania mające na celu promowanie ekojazdy. Stąd dodatkowe punkty mogło otrzymać miasto z rozwiniętym systemem carsharingowym czy dużą dostępnością stacji ładowania samochodów elektrycznych.