Gigantyczne kolejki w Rzeszowie. Punkty obsługi podróżnego przechodzą oblężenie. To kilka godzin stania po bilet

W Rzeszowie czynnych jest pięć punktów obsługi klienta: przy ul Lisa-Kuli, przy. al. Rejtana, ul. Krakowskiej, ul. Towarnickiego oraz przy ul. Targowej.

Większość czekających to rodzice, którzy chcą przedłużyć ważność Rzeszowskiej Karty Miejskiej swoim dzieciom, uczniowie starszych klas oaz studenci powracający na uczelnie. Kolejki ustawiają się już kilkadziesiąt minut przed otwarciem.

- Jestem tutaj po raz drugi. Wczoraj byłam przed godz. 10 i było już ok 50 osób w kolejce. Sprawdziłam w innych punktach i było jeszcze więcej, więc zrezygnowałam. Dzisiaj przyszłam wcześniej i tym razem się uda- mówi pani Ania, czekająca w kolejce przy punkcie na ul. Lisa-Kuli.

-To chyba już stały element październikowego krajobrazu Rzeszowa- dodaje rozżalona pani Ewa

-W ciągu jednej zmiany obsługuje w granicach trzystu osób. Mamy trzy stanowiska i pracujemy od 10 do 19:30. Nasz punkt działa najdłużej- komentuje pani z ZTM przy ul. Lisa-Kuli

Pomimo sprawnej obsługi, bo ok 3 minuty schodzi na jedną osobę przy przedłużeniu ważności karty, to i tak czas oczekiwania w kolejce może trwać do 5 godzin. Najdłuższe kolejki są w galeriach handlowych.

Zobaczcie zdjęcia!