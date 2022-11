W sobotę morsy będą się kąpać w Rzeszowie aż dwa razy OPRAC.: mz

Polska Press

Chcecie spróbować morsowania, ale nie wiecie jak się za to zabrać? Już w sobotę macie okazję spróbować. I to dwa razy- rano i wieczorem. Najpierw o godzinie 9 odbędzie się poranne morsowanie, a potem o godzinie 20. Obie akcje mają miejsce na Rzeszowskiej Żwirowni. Morsy powiedzą jak przygotować się do wejścia do zimnej wody.