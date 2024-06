W najbliżzy weekend odbędą się w Rzeszowie plenerowe rekolekcje Strefa Mocy 2024! Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji!

Na stronie internetowej Strefy Mocy możemy przeczytać o idei przedsięwzięcia:

Strefa Mocy, to pragnienie, które początkowo pojawiło się w sercu jednego człowieka, ewangelizatora – Witka Wilka. Była to wizja głoszenia jedynej objawionej prawdy przy użyciu profesjonalnych narzędzi: mobilnej sceny na tirze, zawodowym, pełnym mocy nagłośnieniu, nastrojowym, koncertowym oświetleniu, dużym, pełnym blasku ekranie. To wszystko przy współudziale pełnych talentów i entuzjazmu ludzi dotkniętych przez Boga Żywego. Pragnienie to było pasją… było żywe i posiadało MOC! Ta MOC rozpalała serca i umysły INNYCH LUDZI do tego stopnia, że dziś pragnienie to stało się rzeczywistością…