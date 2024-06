Mieszkańców Osiedla Pogwizdów Nowy czeka dzień pełen radości, uśmiechu i niezapomnianych chwil podczas Dni Osiedla!

Animacje, zabawy, konkursy i malowanie twarzy – atrakcje sprawią, że każde dziecko będzie się świetnie bawić! Do tego czekać na najmłodszych będą urządzenia rekreacyjne.

19:00 – 24:00 Potańcówka z zespołem NOCNA ZMIANA

Wieczorem Osiedle Pogwizdów Nowy zamieni się w parkiet taneczny! Zespół Nocna Zmiana zagra największe przeboje, przy których nie sposób stać w miejscu.

Podczas wydarzenia będzie czekać na uczestników stoisko gastronomiczne.

Czeka na Was dzień pełen radości, uśmiechu i niezapomnianych chwil! Nie może Was zabraknąć! Przyjdźcie z rodziną, sąsiadami i przyjaciółmi, aby wspólnie świętować ten wyjątkowy dzień! Do zobaczenia! - czytamy na stronie Rzeszowskiego Domu Kultury.