W Kinie za Rogiem zagra Ragnar Ólafsson z Islandii

To wszechstronny muzyk, multiinstrumentalista i kompozytor z Islandii. Jest członkiem-założycielem kilku zespołów, z którymi wydał kilkanaście albumów. Grał w tych kapelach bardzo różnorodne gatunki – od jazzu, przez muzykę operową, ludową, pop, rock aż po metal. Najbardziej znaną z jego grup jest Árstíðir, z którymi wydał sześć albumów studyjnych (dwa dotarły do szczytu listy najpopularniejszych płyt na Islandii!) i koncertował w ponad 30 krajach! Ragnar jest też od niedawna w grupie Sólstafir, światowej gwieździe muzyki metalowej. Artysta napisał też muzykę do kilku filmów.