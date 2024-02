Trwa nabór projektów do tegorocznej edycji Europejski Stadion Kultury opr. mz

Nabór na projekty kulturalne, realizowane w ramach festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury 2024 prowadzony jest do 16 lutego. Tegoroczny OPEN CALL odbywa się pod hasłem - Projektuj Kulturę: Zainspiruj nasze jutro! – co stwarza przestrzeń do realizacji niekonwencjonalnych projektów, eksperymentowania i łączenia różnych dziedzin sztuki.