Spektakl Wincentego Rapackiego "Czowiek, który nie pije" w WDK w Rzeszowie

"Człowiek, który nie pije" to trzyaktowa komedia przedwojennego dramaturga, reżysera, aktora teatrów warszawskich i śląskich. Wybrana została do scenicznej realizacji przez Zespół Teatralny T.G. "Sokół w Dynowie ze względu na jej bardzo aktualny temat (drogi awansu w sferach urzędniczych), ze względu na humor, różnorodność typów ludzkich i ciekawą akcję. 2-godzinny spektakl (premiera odbyła się 28 maja 2022) należał do bogatego programu jubileuszowych obchodów 100-lecia sądowej rejestracji i działalności zespołu.

"Człowiek, który nie pije" to trzyaktowa komedia przedwojennego dramaturga, reżysera, aktora teatrów warszawskich i śląskich. Materiały prasowe

B. Prus powiedział; "Świat jest podobny do amatorskiego teatru: więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych a odrzucać podrzędne. Wreszcie każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie."

CENA BILETU: 20 ZŁ do nabycia w dniu spektaklu.