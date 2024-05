Spektakl "Szczęściarze" z udziałem aktorów Teatru BO TAK już 11 maja na scenie WDK w Rzeszowie

Historia Teatru BO TAK

W maju 2013 r. powstało Stowarzyszenie Teatr Bo Tak. Zrzesza ono aktorów, muzyków, plastyków, nauczycieli i miłośników teatru. Jest teatrem niezależnym, ale zależnym od twórców i widzów. Jest teatrem ludzi z pasją dla ludzi z pasją. Teatrem, który zaczyna się w sercach, potem w głowach. Teatrem, który rodzi się z autentycznego przeżycia artystów, by następnie stać się pretekstem do emocjonalnego i intelektualnego odbioru go przez widownię.

Teatr rozpoczął działalność bez kapitału i bez własnego lokum. Korzystając z życzliwości i wsparcia Przyjaciół zdobyto środki na produkcję przedstawień, odbywając próby w użyczonych miejscach lub prywatnych mieszkaniach.

W 2018 roku Teatr BO TAK przeszedł swoistą metamorfozę. Wykrystalizował się stały skład jego członków, nastąpiły zmiany w jego zarządzie. Zmieniło się też miejsce grania przedstawień. Dzięki dobrej woli Urzędu Marszałkowskiego i władz miasta, spektakle odbywają się w jednym miejscu, na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury przy ul. S. Okrzei 7, gdzie mieści się również zaplecze garderobiano-scenograficzne teatru. Do produkcji oprócz członków stowarzyszenia, którzy niejednokrotnie działają non profit, teatr angażuje głównie rzeszowskich aktorów, zapraszając jednak także do współpracy uznanych w Polsce artystów.