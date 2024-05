Teatr BO TAK z okazji Dnia Matki zaprasza na komedię "Śmiech wzbroniony". Spektakl odbędzie się w sobotę 25 maja na scenie WDK w Rzeszowie

Teatr BO TAK

Teatr BO TAK jest teatrem niezależnym, ale zależnym od twórców i widzów. Jest teatrem ludzi z pasją dla ludzi z pasją. Teatrem, który zaczyna się w sercach, potem w głowach. Teatrem, który rodzi się z autentycznego przeżycia artystów, by następnie stać się pretekstem do emocjonalnego i intelektualnego odbioru go przez widownię.

Komedia "Śmiech wzbroniony"

O komedii "Śmiech wzbroniony"

Pewien niemłody, niepiękny, niezamożny i nierozrzutny, by nie rzec nieszczodry przedstawiciel handlowy - Piotr, by nie być gorszy niż koledzy, by połechtać swe całkiem nieźle i tak się mające ego... postanawia mieć kochankę! Kasia - młoda i ładna pani pedagog daje się mu uwieść. Dlaczego? Oto jest pytanie! Kiedy jednak kobieta podejmuje pracę jako psycholog w poradni dla małżeństw, a przy tym uświadamia sobie jak wygląda jej status kochanki skąpego i nudnego mężczyzny, zrywa z nim, co okazuje się być nie na rękę... Joannie - pięknej, pewnej siebie żonie Piotra! Dlaczego? Rozwiązanie tej zagadki znajdziecie Państwo na deskach sceny Teatru bo Tak. Intryga miłosna w zabawnym wydaniu nie tylko śmieszy, ale i stawia pytania, na które widz sam musi sobie odpowiedzieć. O tym jak niebezpiecznie wikłać się w romanse na boku, przekonacie się... zrywając ze śmiechu boki podczas spektaklu "Śmiech wzbroniony"