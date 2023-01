Scena Nowej Dramaturgii w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Rusza nabór do 5. edycji OPRAC.: US

Celem platformy jest stworzenie warunków do wspólnego poszukiwania nowoczesnych środków literackiego wyrazu we współczesnej realizacji scenicznej. Jej kuratorami są reżyserka Martyna Łyko oraz Witold Mrozek, krytyk teatralny i dziennikarz Materiały prasowe

Scena Nowej Dramaturgii to platforma działająca przy Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, skupiona na współczesnych metodach tworzenia opowieści teatralnych, dla których osią jest słowo pisane. Kierowana jest do pisarzy, dramaturżek, poetów, scenarzystek i reporterów zainteresowanych pisaniem dla teatru oraz do reżyserów i reżyserek teatralnych.