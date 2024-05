Jeszcze przez tydzień można obejrzeć wystwę prac Sylwestra Stabryły pt. "Cichość Serca" w Rzeszowskim Domu Sztuki

Czym dla Sylwestra Stabryły jest sztuka? Na oficjalnym profilu artysty na Facebooku możemy znaleźć próbę odpowiedzi na to pytanie:

Czym jest sztuka…? Prawdą i iluzją. Ekspresją i medytacją. Udręką i ekstazą. Przyjemnością i ciężką pracą. Działaniem w ciszy lub w szale uniesień. Odwieczny dylemat: czy i kiedy obraz jest dokończony, gotowy by pokazać go światu. Ile jeszcze potrzeba miejsca, czasu i energii by zamknąć w ramach to, co w zasadzie nieskończone… Czy oprawiony obraz jest tylko przedmiotem, czy czymś więcej? - pisze Sylwester Stabryła.