RzeszowToMy – miejska aplikacja jest już dostępna. Ma ona poprawić kontakt mieszkańców z urzędem

- Bardzo cieszymy się, zarówno ja jak i cały nasz zespół, że możemy dać mieszkańcom do ręki bardzo ważne narzędzie do współzarządzania Rzeszowem. Uruchomienie takiego narzędzia zapowiadałem w kampanii wyborczej i w exspose, które wygłosiłem kiedy mieszkańcy powierzyli mi już ten urząd. Mówiłem, ze chcę, aby Rzeszów był miastem smart, mądrze korzystającym z nowoczesnych technologii, po to, aby poprawiały one jakość życia i zapraszającym mieszkańców, wszystkie środowiska, do współzarządzania miastem – mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. - Mądre miasta to te, które korzystają z wiedzy, doświadczenia swoich mieszkańców. I dziś – na początku drugiego roku mojej kadencji z przyjemnością komunikuję, że oddajemy mieszkańcom narzędzie, które poprawi ich kontakt z administracją, pomoże włączyć ich do procesów decyzyjnych – dodał prezydent.

Aplikacja mobilna #RzeszowToMY ma wiele funkcji

- Tylko od mieszkańców będzie zależało, kogo przez tę aplikację uruchomimy - czy to będzie dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, czy straż miejska, czy inna osoba w urzędzie, która dany problem może rozwiązać. Zgłaszanie ważnych do załatwienia spraw to najciekawsza funkcjonalność tej aplikacji. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta mamy trzy dni od daty zgłoszenia na ustalenie, kto konkretnie dany problem powinien rozwiązać, potem w ciągu 10 dni musi od nas wyjść informacja zwrotna do zgłaszającego i rozwiązujemy problem. Musimy oczywiście to jeszcze przećwiczyć na żywym organizmie jakim jest miasto – mówił Marcin Stopa, sekretarz miasta. - Zrobimy wszystko, aby ta ścieżka do realizacji zgłoszonych spraw była jak najkrótsza. Kiedy ta aplikacja była w fazie testów, kiedy sprawy techniczne były dogrywane, my już ćwiczyliśmy. W miasto wysłaliśmy naszych urzędników, którzy mieli znaleźć problemy – dziurę w drodze, wierzby, których gałęzie wychodziły na przestrzeń pieszą, uszkodzony parking, schody itd. Po takim zgłoszeniu przy pomocy aplikacji dyrektorzy poszczególnych wydziałów, jednostek pracowali nad rozwiązaniem zgłoszonych tematów. I na dzisiaj 9 spośród zgłoszonych zadań już mamy załatwionych, w trakcie realizacji jest 10. Są również zadania odrzucone, na przykład dlatego, że dotyczą terenu prywatnego, ale tam także wysyłamy nasze służby, aby np. zwrócić uwagę właścicielowi, że trzeba działkę posprzątać. I tak będziemy starali się działać - mieszkaniec zgłasza sprawę, a my w miarę naszych możliwości sprawnie działamy. Będziemy również wdzięczni za wszelkie sugestie i podpowiedzi mieszkańców dotyczące tej aplikacji. To narzędzie można poprawiać, aktualizować – dodał Marcin Stopa.