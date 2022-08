Rzeszów szykuje się na przyjazd kolarzy 79. Tour de Pologne

Do Rzeszowa zawodnicy wjadą ul. Pienińską przed godz. 16. Później Św. Walentego, Św. Rocha, Paderewskiego, Armii Krajowej i Niepodległości dotrą do Kopisto, skąd przejeżdżając przez most Zamkowy, Kilara, Śreniawitów, Lisa Kuli - na Cieplińskiego. Tam cykliści zawrócą i znów przejadą przez: Cieplińskiego, Lisa Kuli, Śreniawitów i wjadą na Hetmańską, Powst. Warszawy, most Karpacki, znów Powst. W-wy, Sikorskiego, Łukasiewicza, Wieniawskiego, Matysowską, Św. Walentego, Św. Rocha, Paderewskiego, Armii Krajowej, Niepodległości, Kopisto. Dalej, przez most Zamkowy, Kilara, Lenartowicza, pl. Śreniawitów, Lisa Kuli, na ostatnią prostą, czyli Cieplińskiego, na której znajduje się meta.

Pierwsi zawodnicy pojawią się na niej od 16.30 do 16.50. Wszystkie te ulice mają być zamknięte dla ruchu od godz. 15. Tylko Powst. W-wy będzie przejezdna (ruch wahadłowy).