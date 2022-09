W rozpoczynający się weekend będą utrudnienia w ruchu

W najbliższą sobotę w Rzeszowie odbędzie się impreza sportowa pn. „7. Bieg o puchar Pratt&Whitney”. Trasa zaplanowanego na sobotę biegu przebiegać będzie ulicami miasta.

Zawodnicy wystartują o godz. 12, z rzeszowskiego Rynku. Dalej pobiegną ulicami Kościuszki, Placem Farnym, ulicą Sokoła, Jana III Sobieskiego, Targową (lewym pasem przeciwnie do kierunku jazdy), Al. J. Piłsudskiego (lewym pasem przeciwnie do kierunku jazdy), Grunwaldzką (częściowo zamknięta na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Jana III Sobieskiego), ul. Jana III Sobieskiego, ul. Sokoła, Moniuszki, Zygmuntowską (częściowo zamknięta do skrzyżowania z ul. Jagiellońską), Jagiellońską (częściowo zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmuntowską do ul. 3-go Maja), ul. 3-go Maja, Al. Lubomirskich, ul. Szopena i Kilara, które będą częściowo zamknięte, ul. Podpromie do Bulwarów nad Wisłokiem, bulwarami do Olszynek nad Wisłokiem, ul. Szopena (częściowo zamknięta), ul. Słowackiego do mety na Rynku.