10. PKO Bieg Niepodległości w Rzeszowie. Będą utrudnienia w ruchu!

Start zaplanowany jest na 11:11 z płyty rzeszowskiego Rynku. Stąd również na trasę wystartują zawodnicy niosący ulicami miasta ogromną flagę Polski.

Trasa przebiegać będzie ulicami Kościuszki, Sokoła, Sobieskiego, Grunwaldzką, Piłsudskiego, Cieplińskiego, Zygmuntowską, Jagiellońską, 3 Maja, Lubomirskich, Szopena , Hetmańską i Bulwarami nad Wisłokiem.

Utrudnienia w ruchu w tych miejscach kierowcy mogą spodziewać się już od godz. 5:30 rano, ale część pasów ruchu zostanie zamknięta dopiero godzinę przed startem, o godz. 10.

Na al. Cieplińskiego i Piłsudskiego zamknięty będzie tylko jeden pas ruchu. Z kolei ulice Zygmuntowska i Jagiellońska oraz Hetmańska na odcinkach trasy biegu będą zamknięte dla ruchu całkowicie.

- Przepraszamy mieszkańców za te utrudnienia, ale one będą minimalne i liczymy, że każdy je zaakceptuje. To nasze wspólne święto, dlatego zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w biegu, a także do kibicowania – mówi Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.