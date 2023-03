Uwaga kierowcy i pasażerowie MPK! W niedzielę startuje Półmaraton Rzeszowski i będą utrudnienia w ruchu

Pierwsze utrudnienia (niewymagające zamknięcia ulic) mogą wystąpić już od godz. 3 w nocy, kiedy rozpocznie się rozkładanie elementów zabezpieczających. Cała trasa zamknięta będzie zgodnie z powyższym wykazem w godz. od 8 do 12. Jedynie al. Kopisto od strony Rejtana do Podwisłocza zamknięta będzie od godz. 6 do godz. 14.

Objazdy autobusów

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przedstawia wykaz zamkniętych ulic i plan objazdów dla autobusów komunikacji miejskiej:

- w godz. ok. 6 - 14 dla autobusów komunikacji miejskiej nastąpi zamknięcie ulicy Kopisto (na odcinku od skrzyż. z al. Rejtana do skrzyż. z ul. Podwisłocze),

- w godz. ok. 8 - 12 nastąpi zamknięcie Mostu Zamkowego, Pl. Śreniawitów, ulic Hetmańskiej (na odcinku od skrzyż. z Pl. Śreniawitów do skrzyż. z W. Pola), Kilara, Szopena oraz Targowej. W ciągu alei Piłsudskiego (na odcinku od skrzyż. z ul. Targową do skrzyż. z ul. Grunwaldzką) zostanie wyłączony prawy pas ruchu, gdzie wymiana pasażerska będzie odbywać się na wysokości przystanku autobusowego.