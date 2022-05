Rockowa Noc 2022. Ruszyły zgłoszenia do przeglądu konkursowego podczas festiwalu beta/mat. prasowy

Rockowa Noc 2022 odbędzie się w Rzeszowie 27-28 sierpnia już po raz siedemnasty. To koncerty gwiazd, ale i okazja dla młodych zespołów do zaprezentowania swojej twórczości w przeglądzie konkursowym. Jest o co walczyć, bo nagród jest sporo.