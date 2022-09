Premiera spektaklu „Śpiewająca z Wilczkami” w Teatrze Przedmieście w Rzeszowie

O spektaklu:

Spektakl opowiada historię życia i twórczości Heleny Wilczek, ostatniej żyjącej ze słynnej Kapeli Wilczków z Rakszawy, wsi o bogatych tradycjach włókienniczych, gdzie przenikają się elementy dawnej kultury Lasowiaków i Rzeszowiaków.

Autorska sztuka Teatru Przedmieście, z czynnym udziałem Heleny Wilczek to powrót do czasów młodości bohaterki i przełomowych wydarzeń jej życia. Ważnym elementem spektaklu będzie muzyka, która pomoże wczuć się we wzruszającą podróż w czasie.

Reżyseria, scenariusz: Aneta Adamska-Szukała

Muzyka: Jakub Adamski, Mirosław Kiełbasa, Jan Niezgoda

Obsada:

Helena Wilczek

Aneta Adamska-Szukała

Kinga Szuberla

Krzysztof Adamski

Maciej Szukała

Spektakl będzie również grany w niedzielę, 26 września o godz. 19:00.