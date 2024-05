Prasówka Rzeszów 9.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rzeszowie nie minęło Cię nic ważnego

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie (25%) i najczęstszą przyczyną zgonu (14%). Wcześnie wykryty nowotwór ratuje życie! Badanie mammograficzne pozwala wykryć raka piersi we wczesnym stadium choroby. A jeśli jesteś kobietą w wieku od 45 do 74 lat to zbadaj swoje piersi bezpłatnie! Już teraz zarejestruj się na bezpłatne badanie mammograficzne, które wykonasz 19 czerwca w specjalnie przystosowanym Mammobusie na Rynku Miejskim w Boguchwale.