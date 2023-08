Prasówka 27.08.2023 z całego tygodnia w Rzeszowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Należąca do holenderskiego Heinekena Grupa Żywiec odrzuciła ofertę gminy Leżajsk i jej biznesowego partnera w sprawie zakupu browaru Leżajsk. Choć właściciele zakładu twierdzą, że prowadzą rozmowy, z jeszcze innymi kontrahentami to zapowiadają, że produkcja potrwa jedynie do końca sierpnia. Wtedy też ma odejść z pracy 47 osób

Przez najbliższy weekend 26 i 27 sierpnia w Rzeszowie przeprowadzona zostanie dezynfekcja sieci wodociągowej. Są to działania prewencyjne. To standardowa, nieszkodliwa dla zdrowia procedura. W wodzie może być jedynie wyczuwalna większa ilość chloru - poinformował w środę magistrat.

W dniach 22-23 sierpnia br. w Szkole Muzycznej I stopnia w Błażowej odbywają się warsztaty perkusyjne „Integration&Groove XV”. Jest to już 15-ta edycja warsztatów, które odbywają się co pół roku w Błażowej.

We wtorek oficjalnie oddano do użytku blisko 3-kilometrowy łącznik autostrady A4 od granic Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ. Wartość inwestycji to ponad 44,5 mln zł.

We wtorek potwierdzono łącznie zakażenie bakterią legionella pneumophila u 49 osób hospitalizowanych na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego oraz u dwóch osób hospitalizowanych w ZOZ w Dębicy. Jedna osoba zmarła. W całym województwie jest zakażonych bakterią legionistów 51 osób.

15 sierpnia w Tyczynie odbyły się gminne dożynki. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 16 mszą św. dożynkową w Kościele Parafialnym w Tyczynie, a następnie nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego z rynku na boiska sportowe przy hali sportowej Szkoły Podstawowej w Tyczynie, gdzie miał miejsce dalszy ciąg świętowania. Zobaczcie zdjęcia i wideo!