Grupa mieszkańców nie chce likwidacji kaloryferów w klatkach. W blokach SM „Nowe Miasto” w korytarzach będzie mniej grzejników

- W każdej klatce jest po 9 tych grzejników, dlatego na walnym zgromadzeniu padła propozycja, aby zmniejszyć liczbę o 7. My zdecydowaliśmy, aby zmniejszyć ich liczbę o 6, czyli do 3 na każdą klatkę. Norma mówi, że na klatce powinno być 7-8 stopni Celsjusza, a jest po 16-20. Za to płacą wszyscy mieszkańcy. Te grzejniki pochodzą 1977 roku i nawet jak się zakręci, to zaraz ktoś odkręca. Jestem zdziwiony, że ktoś jest przeciwny rozwiązaniu, na którym sam skorzysta - mówi Jerzy Kustra, zastępca prezesa Zarządu Spółdzielni „Nowe Miasto”