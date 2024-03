Dynamiczny wzrost ruchu pasażerskiego na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Rekordy i nowe trasy

Rozwój lotniska Rzeszów-Jasionka

W lutym, pasażerowie lotniska Rzeszów-Jasionka najchętniej wybierali loty do Warszawy (14,3 tys. osób), Londynu (13,6 tys.) i Rzymu (3,5 tys.). Przewoźnikiem, który obsłużył najwięcej pasażerów, był Ryanair (prawie 25 tys.), LOT (14,5 tys.) oraz czartery, głównie do Egiptu (5 tys.).

Sezon letni na lotnisku Rzeszów-Jasionka

Przewoźnik Ryanair, który obecnie obsługuje trasy do Londynu, Manchesteru, Bristolu, East Midlands oraz Dublina, od kwietnia wprowadzi nowe trasy do hiszpańskiego Alicante oraz chorwackiego Zadaru. LOT wraca z międzykontynentalną destynacją do Nowego Jorku/Newark (USA) oraz krajową do Gdańska, natomiast do Warszawy latać będzie aż 33 razy w tygodniu.