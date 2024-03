Będzie nowy Punkt Obsługi Podróżnego w Rzeszowie

Nowe miejsce będzie się znajdować w Millenium Hall w pobliżu Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta na II piętrze. To reakcja Zarządu Transportu Miejskiego na sugestie mieszkańców, którzy skarżyli się, że lokal, który POP dzielił razem z punktem Urzędu Miasta w Centrum Handlowym Plaza jest zbyt mały przez co tworzyły się tu dość duże kolejki. Nowy POP będzie znacznie obszerniejszy, co pozwoli na utworzenie dwóch stanowisk obsługi. To spowoduje, że czas załatwienia spraw będzie znacznie krótszy.

POP w Millenium Hall będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 17.30.

Stanowisko ZTM w CH Plaza będzie czynne do soboty 16 marca br. ( Punkt Obsługi Mieszkańca UM Rzeszów pozostaje bez zmian).