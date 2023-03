Mieszkańcy bloku nr 13 przy ul. Lwowskiej protestują. Nie chcą masztu pod oknami [ZDJĘCIA]

- Nie poddamy się tak łatwo. Olbrzymia wieża w odległości kilku metrów od naszych okien i w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły nie powinna nigdy stanąć. Miasto nie powinno wydać pozwolenia na budowę takiego obiektu na małej, niespełna 2-arowej działce. Nie dość, że na wieży znajdą się szkodliwe anteny, to dodatkowo zamontowane mają być odgromniki, co oznacza, że w trakcie burzy będą przyciągać pioruny. Najmłodsi uczniowie pobliskiej szkoły i przedszkola mogą wystraszyć się potężnych wyładowań atmosferycznych - twierdzi Małgorzata Gawron, mieszkanka bloku nr 13.

Procedury związane z budową wieży telefonii komórkowej spółka P4 rozpoczęła w 2021 r., jednak mieszkańcy o całej sprawie dowiedzieli się dopiero w styczniu 2022. Wtedy też odwołali się do wojewody podkarpackiego od decyzji prezydenta Rzeszowa umożliwiającej budowę. Zebrali kilkadziesiąt podpisów, choć formalnie odwołało się 5 osób plus Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2.

Decyzją z 5 maja 2022 r. wojewoda dopatrzyła się nieścisłości w złożonym przez inwestora wniosku o pozwolenie na budowę i przesłała go do ponownego rozpatrzenia. Podobnie jak za pierwszym razem, miasto znowu wydało zgodę na inwestycję, uzasadniając, że inwestor usunął rozbieżności.

Mieszkańcy po raz kolejny chcieli się odwołać do wojewody. Wtedy jednak okazało się, że nie są stronami, ponieważ urzędnicy wojewody pomylili osoby wnoszące odwołanie z osobami, które jedynie udzieliły im poparcia. Oznaczało to, że 5 lokatorów mieszkań zostało pozbawionych możliwości odwołania od decyzji ratusza. W ich imieniu odwołanie złożyła RSM.

Tym razem wojewoda odwołanie odrzuciła i utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję, co obecnie daje zielone światło do rozpoczęcia budowy wieży.