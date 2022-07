Pożar zboża w Dąbrowej k. Rzeszowa. Spaliło się, kilka hektarów pszenicy [Zdjęcia]

Na miejscu z żywiołem walczyło osiem zastępów straży - JRG 1 Rzeszów, JRG Ropczyce, OSP Trzciana, OSP KSRG Krzywa, OSP Będziemyśl, OSP Klęczany i OSP Dąbrowa.

Jak twierdzą świadkowie zagrożenie było bardzo duże ponieważ cały teren osiany był zbożem i tylko dzięki szybkiej reakcji strażaków nie doszło do większych strat. Te i tak są jednak bardzo duże ponieważ z jednego hektara w warunkach Podkarpacia można zebrać około 4 ton pszenicy a cena za tonę wynosi około 1,3 tys. zł.

-To pole należało do jednego rolnika. Oni tam zaczęli chyba kosić i wtedy to się wydarzyło. Widziałam ten pożar i ogień był straszny. Na szczęście strażacy szybko przyjechali i nie pozwolili, żeby spaliło się całe zboże. Przejeżdżałam obok tego miejsca i według mnie spaliło się niewiele znacznie mniej niż 4 ha –mówi Zdzisława Wojnowska –Skóra sołtys Dąbrowej.