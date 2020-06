Powstanie pasieka na dachu Galerii Rzeszów. 500 tys. pszczół zamieszka w centrum miasta

- Z wielkim zaangażowaniem włączyliśmy się w projekt budowy pierwszej pasieki w ścisłym centrum Rzeszowa, oddając do dyspozycji najbardziej widokową część dachu Galerii Rzeszów oraz tworząc dla pszczół przyjazne, zielone środowisko najbardziej zbliżone do ich naturalnego

- Działamy po to, by bezinteresownie pomagać i wspierać, gdy pszczelarz najbardziej tego potrzebuje. Być zawsze tam gdzie potrzeba. Uwrażliwiać na obecność pszczół w naszym otoczeniu. Wreszcie łączyć i współpracować dla dobra pszczół. To podstawa działalności programu #TAKdlaPszczół - a zarazem wartości, w które głęboko wierzymy. To dla nas ogromna radość, że stały się one także podstawą naszej partnerskiej współpracy. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i przychylność – mówi Maciej Szela, koordynator #TAKdlaPszczół

Program narodził się 2 lata temu, kiedy 2,5 mln pszczół z pasieki Rafała Szeli zostało celowo wytrutych.