Na Sesji Rady Miasta Rzeszowa dyskusje o powodzi. Absolutorium dla Tadeusza Ferenca

- Rzeczywiście w poniedziałek sytuacja w mieście była bardzo zła. Mieliśmy nadzieję, że może Rzeszów zostanie ominięty przez te opady, ale niestety się nie udało. Byliśmy na ulicach wśród ludzi. Wystąpienia radnych Marcina Fijołka i Jerzego Jęczmienionki są tylko po to, by zakryć nieudolność służb centralnych. Zabezpieczenie powodziowe to zadanie spółki „Wody Polskie”. Dzwonimy tam, aby rozmawiać o Strugu i Młynówce, ale nie chcą z nami rozmawiać. A my wykonaliśmy ponad 250 kilometrów kanalizacji deszczowej, ostatnio ponad 20 kilometrów na Budziwoju. Rury mają tam dwa metry przekroju, ale przy takich opadach nawet to nie wystarczy – tłumaczył Tadeusz Ferenc.