Uczennica Szkoły Podstawowej w Rzeszowie będzie zbierać pieniądze na WOŚP. Kiedyś jej pomogła Orkiestra

- Nasza córeczka Kasia korzystała ze sprzętów opatrzonych czerwonym serduszkiem WOŚP. Dzięki temu jest teraz z nami. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni i doceniamy ten fakt – mówi Urszula Krysińska mama Kasi.

Rodzinna Krysińskich aktywnie przyłącza się do zbiórki WOŚP. Akcje zbierania pieniędzy jako wolontariusz zapoczątkował Kamil brat Kasi, który zawsze lubił pomagać innym. To on zaszczepił w siostrze chęć wspierania potrzebujących i już od dwóch lat są razem z rodziną Orkiestry. Z wielkim zaangażowaniem i uśmiechem chodzą po ulicach Łańcuta i Rzeszowa z mottem – „Pomogli mi - teraz ja pomagam im”