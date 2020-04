Powiększenie Rzeszowa. Tadeusz Ferenc dziękuje wojewodzie Ewie Leniart za pozytywną opinię dotyczącą przyłączenia Pogwizdowa Nowego

Przypomnijmy: wojewoda Ewa Leniart wydała opinię w sprawie przyłączenia do Rzeszowa kolejnych miejscowości. Nie popiera wniosku miasta Rzeszowa o powiększenie jego granic o Malawę i Racławówkę Doły. Pozytywnie zaopiniowała natomiast przyłączenie Pogwizdowa Nowego.

Ewa Leniart zaapelowała jednocześnie do władz miasta, aby w kolejnym roku Rzeszów złożył wniosek o połączenie z całą gminą Krasne.

To pozwoliłoby otrzymać rządowy bonus za taką fuzję (ok. 100 mln zł - red.), a także zabezpieczyć potrzeby rozwojowe miasta na kolejne lata. Jej zdaniem przyłączanie pojedynczych sołectw to zła metoda