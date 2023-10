Piotr Bałtroczyk - starość nie jest dla mięczaków. Stand up w Rzeszowie

Piotr Bałtroczyk to znany kabareciarz i konferansjer. Swoistą sztukę słowa, pełną humoru i bardzo dobrego gustu opanował w sposób perfekcyjny. To jak postrzega świat wokół siebie jest ciekawie - zabawne, to jak go potem ubiera w słowa jest perfekcyjną żonglerką wyrazów, daleką od banałów czy naciąganych dowcipów. Prowadził i prowadzi niemal wszystko, w tym samochody i motocykle. Wystąpił w kilkuset programach telewizyjnych jako prowadzący lub wykonawca. Prowadził setki imprez estradowych i łatwiej wymienia te, których nie prowadził, niż odwrotnie. Naprawdę jest Bałtroczyk osobnikiem depresyjnym i monotematycznym (dzieci, samochody, motocykle). W pracy nie pije, poza pracą z przyjemnością. Ma dwa garnitury, jeden elegancki, a drugi garnitur.