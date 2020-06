Ósmoklasiści z Rzeszowa: Egzamin z języka polskiego był łatwiejszy niż próbny [ZDJĘCIA]

To nie był zwykły egzamin, ale podobnie jak na maturach - pod znakiem rygorów i obostrzeń sanitarnych.

- Dzieci przyszły do szkoły o godz. 8.30, w maseczkach. Zaczęliśmy od mierzenia temperatury, ale na szczęście nikt nie miał podwyższonej. Po użyciu środków do dezynfekcji dłoni, ósmoklasiści, a mam ich tylko 29, pomaszerowali do wyznaczonych i przygotowanych na egzaminy sal, gdzie mogli już zdjąć na czas pisania osłony z twarzy - opowiada Alina Wolska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 w Rzeszowie. - Początkowo planowałam, że będą zdawać w dwóch salach, ale zwiększyliśmy do trzech ze względu na wymagane odległości między stolikami, czyli ok. 1,5 - 2 m.