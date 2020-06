Matura 2020. Wrażenia maturzystów z I LO w Rzeszowie po wyjściu z egzaminu [SONDA]

W tym roku w Rzeszowie do matury przystąpiło ok. 4 tys. uczniów. Egzaminy będą tylko pisemne, bo te ustne odwołał koronawirus.

- Zamknięte pytania były łatwe, ale większa robotę robi tu rozprawka. Jak nie napisałeś dobrze rozpraki to możesz nie zdać - zdradza nam maturzysta z I LO.

- Wrażenia? W porządku - mówi nam uczeń I LO. - Zawsze mogła być "Lalka" - żartuje chłopak. - Wydaje mi się, że to nie była najtrudniejsza z możliwych matur, szczególnie przy tych dwóch, prawie trzech miesiącach , gdzie zostaliśmy odcięci od powtórek. Udało się spokojnie napisać.

Uczniowie bardzo dobrze oceniają też przygotowanie szkoły pod względem zasad sanitarnych. - Nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać. To nowa sytuacja, nigdy takiego czegoś nie było. I własnie ten stres był większy od tego maturalnego - mówi absolwentka I LO.

- Na wejściu musieliśmy mieć maseczki, które mogliśmy zdjąć zaraz po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej - opowiada nam maturzysta z I LO. - Nie było tego dyskomfortu. Na wejściu każdy losował numerek stolika, czyli tak jak na wcześniejszych maturach.

Jak wyglądało oddawanie wypełnionej pracy?

- Trzeba było się zgłosić. Można było wyjść, jeśli do końca egzaminu zostało 20 minut. Jeżeli było mniej, to trzeba już było czekać do końca - kontynuuje uczeń.