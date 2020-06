Matura 2020: Uczniowie IV LO w Rzeszowie: Stres był, ale arkusz z matematyki okazał się łatwy

- Myślisz, że wiem co to omega? – śmiał się Maciek.

Z maturzystami z IV LO rozmawialiśmy nie tylko o samym egzaminie, ale i o ich przygotowaniu. Okazuje się, że zdecydowanej większości z nich jak najbardziej wystarczało to, czego nauczyli się na zajęciach online. Większość chwali też bardzo podejście swoich nauczycieli do trudnego tematu nauczania w czasie epidemii.

- Ja jestem bardziej za klasyką: idziemy do szkoły, uczymy się. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło, ale nie było w sumie źle, mięliśmy lekcje zdalne, pomoce dydaktyczne, nauczyciele wysyłali zadania czy sprawdziany i jakoś przez to przebrnęliśmy. Raczej nic bym nie zmieniał, nauczyciele przyłożyli się pomimo całego trudu – opisywał Adrian z mat-fizu.

– tłumaczyła Daniela z mat-geo.

Niektórzy oceniają samą naukę online jako całkiem udaną formę, jednak brakuje im czegoś innego.

- Nasze liceum zawsze słynęło z takiej niepowtarzalnej, przyjacielskiej atmosfery. I to właśnie za tym najbardziej tęskniłem. Same zajęcia były w porządku, ale jednak to nie to samo, co lekcja w klasie, z ludźmi, których naprawdę lubię – podkreślał Maciek.

