Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Secesja – stylowa jedność sztuk” w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Wystawa „Secesja – stylowa jedność sztuk” przygotowywana przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie przybliża publiczności wyjątkowo piękny okres w sztuce ostatniego dziesięciolecia XIX wieku i początku XX stulecia, kiedy to zostało „podjęte” przez europejskich i polskich twórców dążenie do jedności i artystycznego mistrzostwa we wszystkich dziedzinach sztuki, a w szczególności; rzemiośle artystycznym, malarstwie, grafice, a także rzeźbie.

Na tej ekspozycji znajduje się ponad 200 różnorodnych dzieł z kilkunastu polskich instytucji muzealnych w tym z; Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowego w Lublinie oraz liczne artefakty rzemiosła artystycznego (z dwóch zbiorów prywatnych).

Wystawa „Secesja – stylowa jedność sztuk” przygotowywana przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie przybliża publiczności wyjątkowo piękny okres w sztuce ostatniego dziesięciolecia XIX wieku i początku XX stulecia Muzeum Okręgowe

Wydarzenie odbywa się w ramach cyklicznych spotkań „Kulturalne Niedziele” w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.