Odwiedź targi pracy w Rzeszowie i sprawdź ofertę firm z branży lotniczej

Jedną z prezentowanych firm jest MTU Aero Engines Polska obchodząca 15-lecie swojej dzia-łalności w Polsce. Od momentu startu w Tajęcinie k. Rzeszowa firma zyskała pozycję jednego z liderów branży lotniczej. W ciągu tych lat zatrudnienie wzrosło z około 400 pracowników do ponad 1200.

Firma w tym roku rekrutuje na kilkanaście stanowisk, to wynik rozwoju portfolio produkcyjnego i usługowego MTU Aero Engines Polska. Dużą częścią zakładu w Tajęcinie jest Obszar Operacyjny. To tu produkowane są podzespoły i łopatki do silników, napędzających m.in. Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777X, Airbus 320, 321, 380, Cessna, Gulfstream oraz turbiny gazowe LM6000. Na linii produkcyjnej montowane są również turbiny niskiego ciśnienia m.in. do silnika GTF. Pracownicy MTU Aero Engines Polska naprawiają również części silników, w tym przewody i elementy osprzętu.

Obecnie do obszaru produkcyjnego firma poszukuje kilkunastu pracowników. Są to między innymi: ope-rator/operatorka CNC (tokarki/frezarki/szlifierki), operator/operatorka manualny – ślusarz do obróbki komponentów lotniczych. Są to miejsca pracy związane z uruchomieniem nowych linii produkcyjnych i realizacją nowych zamówień.

MTU Aero Engines Polska zaprasza zainteresowanych kandydatów do zapoznania się z ofertami pracy na stronie internetowej firmy www.mtu-polska.com oraz do aplikowania na stanowiska, które odpo-wiadają ich umiejętnościom i aspiracjom zawodowym.