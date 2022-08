Ulica Matysowska w Rzeszowie we wtorek i środę będzie zamknięta. Drogowcy położą na niej nową nawierzchnię

Ten etap prac rozpoczyna się dziś (16 sierpnia) i potrwa do środy (17 sierpnia).

W trakcie prac ul. Matysowska będzie zamknięta dla ruchu drogowego. Pierwszego dnia prac (do godz. 18) nieprzejezdny będzie odcinek od ul. Pienińskiej/św. Walentego do ul. Nowe Wzgórza. Drugiego dnia, od godz. 8 do godz. 18, zamknięty zostanie odcinek od ul. Nowe Wzgórza do ul. Kiepury.

Na czas trwania robót zaplanowano objazdy. W stronę os. Zalesie, jadąc od ul. św. Walentego, można się dostać przez ul. św. Rocha, a później ul. Wieniawskiego. Wracając, kierowcy mogą skorzystać również z objazdu na ul. Wierchowej.

Z kolei kierowcy, którzy chcą dostać się do południowych części Rzeszowa, skorzystają z objazdu przez Chmielnik, Kielnarową, Tyczyn, al. Sikorskiego oraz ul. Robotniczą.

Prace przy układaniu ostatniej warstwy nawierzchni ul. Matysowskiej wiążą się również ze zmianami w kursach autobusów. Linia nr 5 (kierunek Matysowska) będzie kończyła kurs na przystanku Powstańców Warszawy/Sikorskiego 12. Ta sama linia jadąca w kierunku ul. Lubelskiej kurs rozpocznie się od przystanku Powstańców Warszawy/Rejtana i dalej pojedzie bez zmian. Zawieszone na czas prac są kursy linii nr 48.